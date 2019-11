Chelsea : Kanté porte plainte contre son agent d’image

Info @lequipe : N'Golo Kanté a porté plainte contre son agent d'image pour « escroquerie », « tentative d’escroquerie », « abus de confiance » et « exercice illégal de la profession d’agent sportif » - Foot - Justice https://t.co/ERKF91M9Ta

— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) November 26, 2019

Kanté a déjà versé 150 000 euros et proposait plus

Encore une affaire concernant l’entourage d’un international français. N’Golo Kanté a porté plainte devant le parquet de Paris ce mardi contre son agent d’image, d’après les informations de L’Equipe. Le milieu de Chelsea accuse ainsi Nouari Khiari d’« escroquerie », de « tentative d’escroquerie », d’« abus de confiance » et d’« exercice illégal de la profession d’agent sportif ».Mais l’international français n’était pas satisfait du travail de son représentant, notamment sur le sujet des contrats de sponsoring qui lui étaient proposés.

Un an seulement après le début officiel de leur collaboration, l’ancien Caennais a souhaité mettre un terme au bail qui les liait. Il a versé pour cela une somme de 150 000 euros, en deux paiements de 75 000, pour le résilier. Mais Khiari en a réclamé davantage, après avoir conservé toutes les copies du document. Kanté a alors proposé à son agent d’image plus d’argent, 150 000 puis 300 000. Sans réponse de la part de Khiairi, qui aurait aussi cherché à s’immiscer dans les choix de carrière du joueur, dont les intérêts sportifs sont gérés par Abdelkarim Douis depuis 2015. D’où des tensions entre les deux représentants de Kanté, que Khiari aurait souhaité pousser vers le Real Madrid à l’été 2018, selon L’Equipe. Une rencontre entre les deux agents en septembre dernier n’a débouché sur aucun accord et Douis a même porté plainte, en même temps que Kanté, pour « menaces de mort, violences volontaires et dénonciation calomnieuse ».

Kanté : « On peut rencontrer des personnes qui sont là pour profiter »

🗨️ @nglkante : "Je reste dans ce que je sais faire : jouer au foot. Je ne m'éparpille pas avec ce qu'il peut se dire." pic.twitter.com/caNw7zQ2sy

— Canal Football Club (@CanalFootClub) November 24, 2019

La plainte de Kanté donne un autre relief à ses déclarations dans une interview accordée à Canal+ et diffusée dimanche dans le Canal Football Club. « On peut rencontrer dans le foot des personnes qui sont là pour profiter, souffler. Il faut s’en méfier, bien sûr. Dans la vie, même sur le terrain, ça peut arriver, avait lâché Kanté, au sujet de ceux qui pourraient abuser de sa gentillesse. Aujourd’hui, je suis bien entouré, je suis avec mon agent et j’ai mes proches à côté de moi. Ma carrière se passe plutôt bien.J’ai mon entourage qui me protège par rapport à tout ce qu’il peut se faire. » Kanté a aussi choisi de le faire lui-même sur le terrain judiciaire.