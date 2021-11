Chelsea : Kanté forfait contre Manchester United

Le 13eme chapitre de Premier League au menu ce week-end s'achèvera dimanche (17h30) par une affiche prestigieuse à Stamford Bridge opposant Chelsea à Manchester United. Deux mastodontes outre-Manche, bien que la situation actuelle des Red Devils, 8eme avec 12 points de retard sur leur prochain hôte, l'empêche de disputer la couronne d'Angleterre. Cependant, Man U a peut-être trouvé un second souffle suite à l'éviction de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. L'intérim assuré par Michael Carrick ce mardi en Ligue des champions a permis aux Mancuniens de ramener un précieux succès de leur déplacement à Villarreal (0-2), grâce à deux réalisations signées Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, leur ouvrant la voie des huitièmes de finale sur la scène européenne.

Stoppé en plein élan

Mais la tâche s'annonce plus rude ce dimanche pour les pensionnaires d'Old Trafford, contre l'actuel leader du championnat. Chelsea reste sur une série de dix rencontres de rang sans défaite, toutes compétitions confondues. Par ailleurs, les Blues dégagent une solidité déconcertante avec seulement un but encaissé lors des cinq dernières rencontres. Une perméabilité symbolisée entre autres par N'Golo Kanté. Récupérateur de ballons infatigable au cœur du jeu, l'international français s'est sublimé et a surpris tout son monde en s'offrant un but de belle facture le week-end dernier contre son ancien club, Leicester (0-3). Le printemps en plein automne. Une belle période stoppée toutefois brutalement ce mardi lors de Chelsea-Juventus en Ligue des champions (4-0).

Les "Frenchies" seront les grands absents

Nul doute que les fans londoniens auraient volontiers troqué ce succès fleuve en échange d'un rétablissement de leur milieu de terrain rayonnant. Remplacé à la 37eme minute, l'ex-Havrais "s'est un peu tordu le genou contre la Juventus et se sent mieux, mais il semble qu'il sera absent quelques jours. Ce serait presque un miracle s'il y parvenait" a déclaré à son sujet son entraîneur Thomas Tuchel ce vendredi. Un forfait de taille venant s'ajouter à ceux de Mateo Kovacic et de Ben Chilwell dont l'indisponibilité sera d'au minimum six semaines, toujours d'après l'entraîneur allemand de Chelsea. Incertain en raison d'une blessure à la cuisse, et déjà forfait cette semaine contre la Juventus, Kai Havertz pourrait également manquer ce rendez-vous.



En face dans les rangs mancuniens, les deux Français Raphaël Varane et Paul Pogba ne participeront pas non plus aux débats, à l'instar de Mason Greenwood et de Harry Maguire. Le vice champion d'Europe anglais Luke Shaw et Edinson Cavani sont pour leur part annoncés incertains.