Chelsea: Kanté et Giroud d’entrée 

Comme en Supercoupe contre Liverpool (2-2, 4 tab à 5), mercredi à Istanbul, N’Golo Kanté et Olivier Giroud sont titulaires avec Chelsea pour la réception de Leicester, ce dimanche (17h30).

L’avant-centre français est de nouveau soutenu par Pedro Rodriguez et Christian Pulisic, alors que Ross Barkley, Willian et Tammy Abraham sont remplaçants.

Du côté des Foxes, le trio offensif Ayoze Pérez-Jamie Vardy-James Maddison est aligné par Brendan Rodgers.

Here's how the Blues line up against Leicester today, our first home game of the season! #CHELEI pic.twitter.com/QOFh6DZfjA