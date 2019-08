Chelsea: Kanté est blessé

Entré en fin de rencontre, N'Golo Kanté s'est blessé lors de la défaite de Chelsea à Manchester United (4-0) dimanche. C'est ce qu'a indiqué ce mardi Frank Lampard à la veille de la Supercoupe d'Europe, ajoutant que le champion du monde était incertain pour affronter Liverpool mercredi soir à Istanbul.

Absents le week-end dernier, Willian et Antonio Rüdiger, en phase de reprise, seront dans le groupe pour défier les Reds. Ils devraient débuter sur le banc.

Lampard reports N'Golo Kante picked up a small injury on Sunday and is being assessed. The boss says he will pick his best team tomorrow based on merit, namechecking Mason Mount as somebody who deserves his chance. #SuperCup