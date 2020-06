Chelsea : Kanté en partance ?

Le temps des choix. Si plusieurs gros coups sont annoncés du côté de Londres et de Chelsea, deux joueurs risquent de quitter la Capitale britannique pour permettre aux Blues de dégraisser. The Sun indique en effet que les possibles achats d'Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Timo Werner (Leipzig) et Kai Havertz (Leverkusen) totaliseraient 150 millions d'euros au bas mot. En ce sens, Frank Lampard devra se séparer de plusieurs éléments afin de bâtir une attaque de feu. Et deux noms reviennent avec insistance dans la presse anglaise, ceux de. Le Français et le Brésilien font partie des tauliers de l'effectif actuel, de quoi renflouer les caisses en cas de départ. Kanté est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2023.