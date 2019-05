Touché aux ischio-jambiers, N’Golo Kanté a été remplacé dès la 10e minute de la rencontre de Chelsea contre Watford, ce dimanche en Premier League. Le milieu de terrain n’avait manqué qu’un match de championnat cette saison et devrait manquer la dernière rencontre à Leicester, dans une semaine. Ruben Loftus-Cheek a pris sa place.

We're forced into an early change. Loftus-Cheek replaces the injured Kante.



0-0 [10']