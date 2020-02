Nouvelle indisponibilité pour N’Golo Kanté. L’international tricolore rejoint l’infirmerie pour la troisième fois de la saison en raison d’une blessure musculaire. Celle qu’il a contractée lundi dernier lors du match de Premier League contre Manchester United (0-2). En conférence de presse ce vendredi, le manager Franck Lampard a confirmé que son milieu français va être arrêté pendant une durée de trois semaines. Une défection importante qui tombe dans une période très importante pour les Blues.

Kanté manquera plusieurs matchs importants

Dans les prochains jours, Chelsea va devoir successivement défier Tottenham et Everton en championnat, le Bayern Munich en Ligue des Champions et Liverpool en Cup. Un sacré programme que les Londoniens vont donc aborder amoindris. En plus de Kanté, Christian Pulisic est actuellement out au sein de l'équipe. A noter que l’ancien Caennais a déjà dû manquer neuf rencontres cette saison. Une fragilité nouvelle qui commence à inquiéter du côté de Stamford Bridge.