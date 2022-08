Chelsea : Kanté absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle confirmée pour N'Golo Kanté. Touché au niveau de l'arrière de la cuisse droite et remplacé à la 85ème minute de l'opposition entre Chelsea et Tottenham dimanche dernier (2-2), le milieu de terrain va manquer aux Blues comme l'a annoncé ce vendredi Thomas Tuchel. " C'est assez sérieux", a-t-il expliqué à propos de la blessure aux ischio-jambiers d'un élément très important de son système. " Nous parlons de semaines. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes déçus et tristes parce que N'Golo était super important et super en forme, et il sera absent pendant plusieurs semaines ", a continué le technicien allemand, qui devra donc se passer de Kanté pour le déplacement de Chelsea à Leeds, dimanche, et lors d'autres oppositions à venir.

De l'inquiétude pour Deschamps et les Bleus ? Si la participation de Kanté à la prochaine Coupe du monde (22 novembre-18 décembre) avec les Bleus n'est évidement pas remise en cause, les nombreuses blessures du joueur ces derniers mois doivent inquiéter le staff de Didier Deschamps. Probablement pas disponible pour les matchs de Ligue de nations de septembre face à l'Autriche (le 22) et le Danemark (le 25) le natif de Paris a connu de multiples blessures ces dernières saisons. Il avait dû quitter un rassemblement des Bleus au mois de juin pour des problèmes à un genou et alors qu'il n'a joué que 22 matchs depuis le sacre de 2018 en Russie, bien loin des 47 d'Antoine Griezmann, son avenir pourrait être moins clair que prévu.



Depuis l'élimination face à la Suisse en 8ème de finale du dernier Euro (3-3, 5 tirs au but à 4), Didier Deschamps n'a d'ailleurs jamais pu aligner une seule fois un duo Kanté-Pogba dans son onze de départ. Un Pogba, qui, pour rappel, a refusé de se faire opérer au genou droit afin de tenter le pari d'une troisième étoile avec la sélection nationale.