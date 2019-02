Chelsea: Hazard et Higuain associés face à Man City

C’est le choc de cette 26e journée de Premier Legaue. Manchester City accueille Chelsea à l'Etihad Stadium ce dimanche (17h) avec la possibilité de reprendre la première place du classement à Liverpool en cas de succès face aux Blues.

Vainqueur 2-0 à l’aller, la troupe Maurizio Sarri évoluera dans un 4-3-3 cet après-midi. Le technicien italien a décidé de s'appuyer sur les mêmes hommes qui ont largement dominé Huddersfield (5-0) avec notamment la paire Hazard-Higuain alignée en attaque. Seul Pedro remplace Willian sur l'aile droite.

