Chelsea: Hazard en pointe contre City !

Pour la finale de la League Cup, ce dimanche après-midi (17h30), Maurizio Sarri, l’entraîneur de Chelsea, a décidé de replacer Eden Hazard en pointe. Gonzalo Higuain et Olivier Giroud sont ainsi sur le banc.

Du côté des Citizens, Sergio Agüero est accompagné par Raheem Sterling et Bernardo Silva dans le secteur offensif, puisque Leroy Sané et Riyad Mahrez sont remplaçants.

