Chelsea : Havertz se blesse en célébrant un but

Les blessures et les indisponibilités n'ont jamais été aussi nombreuses en Premier League, notamment à Chelsea. Les Blues auraient ainsi pu se passer de la blessure de Kai Havertz, qui s'est cassé un doigt en célébrant son but lors de la demi-finale aller de la Carabao Cup, mercredi soir. L'Allemand a été entouré par ses coéquipiers après avoir ouvert le score contre les Spurs à Stamford Bridge, avant de se plaindre de douleurs et en se tenant la main.

Havertz, la tuile

Il a reçu un traitement médical et a continué à jouer jusqu'à la mi-temps, mais a été remplacé ensuite, Thomas Tuchel cherchant à protéger son attaquant et à réduire les risques d'aggravation de sa blessure. Reste à savoir si le joueur de 22 ans pourra participer au troisième tour de la FA Cup contre Chesterfield samedi. Avec huit autres joueurs de l'équipe première actuellement indisponibles - comme Reece James et les récents cas de COVID-19 Ngolo Kanté et Thiago Silva - Tuchel a pour mission de maintenir son équipe sur tous les fronts à l'aube de 2022.