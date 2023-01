Graham Potter doit trouver la recette de la victoire au plus vite afin de faire remonter Chelsea au classement. Aujourd'hui, les Blues se trouvent à la 10e place de Premier League et ils restent sur six défaites lors de leurs neuf derniers matchs. Tandis qu'ils ont également été éliminés des deux coupes nationales, les joueurs de Potter doivent à nouveau gagner et ce dès ce soir face à Fulham. Ainsi, Graham Potter est dans l'obligation de gagner sous peine de voir son poste être menacé. Un poste qu'il estime comme le plus difficile qui soit puisqu'entre entraîneur de Chelsea n'est pas chose simple selon le coach actuel du club londonien. En conférence de presse, il a parlé de sa mission et a eu des mots forts.

Potter estime sa mission très difficile

"Entraîner Chelsea est probablement le métier le plus difficile dans le milieu du football. C'est un défi très stimulant et extrêmement difficile. Je ne pensais évidemment pas que nous perdrions 10 joueurs de l'équipe première du fait des blessures... mais je prends aussi en considération le fait que je suis à la tête de cette équipe. Lorsque nous perdons, je suis celui qu'il faut blâmer", a assuré celui qui a remplacé Thomas Tuchel en septembre dernier. Graham Potter doit maintenant gagner face à Fulham ce soir sous peine de voir le top 4 devenir un lointain mirage, étant donné que les Blues sont déjà à 10 points de la 4e place...