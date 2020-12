Chelsea : Giroud veut rester au club

Olivier Giroud reste sur un quadruplé inscrit sous le maillot de Chelsea face au FC Séville, mercredi en Ligue des Champions (0-4) et même si son rôle est celui d'un remplaçant depuis l'entame de cette saison 2020-2021, il n'entend pas quitter le club anglais. Mieux, l'attaquant aspire à se battre pour convaincre son entraîneur en club, Frank Lampard, mais également Didier Deschamps, son sélectionneur chez les Bleus.



Du temps de jeu à Chelsea pour espérer une présence à l'Euro

"J'ai eu une conversation avec Didier Deschamps et, évidemment, il m'a dit que si la situation restait comme ça, il faudra prendre une décision en janvier. Mais je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea", a expliqué le champion du monde 2018.





Âgé de 34 ans, et en fin de contrat en juin 2021, Giroud aspire à avoir plus de temps de jeu, afin de possiblement être présent avec les Bleus lors de l'Euro, cet été. "Mais on ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme, et d'être prêt pour l'Euro", a jugé l'attaquant.