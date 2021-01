Chelsea : Giroud "très satisfait" de ses statistiques

le meilleur taux de conversion de tous les joueurs de Premier League, juste devant Sergio Aguero et Mohamed Salah. " On me dit que c'est un but toutes les 63 minutes cette saison. Bien sûr, je suis très satisfait de ces chiffres. Je suis l'homme le plus heureux quand je suis sur le terrain", a-t-il exprimé.

"J'essaie de finir aussi vite que possible dans la surface"

Mon type de jeu est plus de mettre en place les autres et juste d'être vivant dans la surface et prêt à bien finir. C'est quelque chose que je pratique beaucoup, j'essaie d'être rapide dans la surface et de finir aussi vite que possible. Bien que , pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vraiment pratiqué le coup du scorpion", a expliqué Giroud, revenant ensuite sur la nécessité d'être clinique devant le but : "Quand vous êtes dans la surface de réparation, vous savez toujours que vous n’avez pas beaucoup de temps pour terminer. Il y aura toujours un défenseur à proximité, donc vous avez une meilleure chance de marquer lorsque vous tirez avec votre première touche."

Olivier Giroud n'a visiblement pas l'intention de quitter Chelsea dans les mois à venir. Il l'a une nouvelle fois confirmé, dans un entretien accordé à Sky Sports, alors que son équipe se prépare à affronter une équipe de Manchester City qui sera amoindrie par cinq absences , dimanche pour une affiche en Premier League. Le champion du monde 2018 a achevé l'année 2020 avecAlors que son contrat avec les Blues s'achèvera le 30 juin prochain, il a confié son état d'esprit pour l'année 2021, aspirant gagner des titres sous la direction de Frank Lampard.. Je vais simplement continuer comme ça et essayer de garder le rythme."Le natif de Chambéry a également parlé de son style de jeu. Loin d'être un avant-centre au profil moderne, il estime qu'il a une durée de vie plus longue que certains attaquants, alors qu'il est âgé de 34 ans. "