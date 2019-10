Chelsea: Giroud reste sur le banc

Entré en jeu lors du dernier match de Chelsea en Premier League, Olivier Giroud n’est pas titulaire pour le 8e de finale de League Cup contre Manchester United, ce mercredi soir à Stamford Bridge. C’est Michy Batshuayi qui débute en pointe à la place de Tammy Abraham, soutenu par Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi.

Ole Gunnar Solskjaer, de son côté, ne fait pas trop tourner. Si Anthony Martial, titulaire et buteur lors des deux derniers matches des Red Devils, est relégué sur le banc, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Daniel James et Marcus Rashford sont titulaires.

A noter que N'Golo Kanté et Paul Pogba manquent toujours à leur équipe respective pour ce choc.

