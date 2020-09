Chelsea a réalisé un mercato XXL cet été et la concurrence s'annonce forcément rude pour les joueurs des Blues lors de la saison à venir et ce, à tous les niveaux. Malgré l'acquisition de Timo Werner par le club londonien, Olivier Giroud reste serein. L'attaquant international français estime qu'il possède un profil différent de celui de l'Allemand et reste convaincu qu'il aura du temps de jeu, comme il l'a expliqué au micro de Téléfoot.

"Un profil différent"



« J’ai prouvé au coach qu’il pouvait compter sur moi. Je n’ai pas encore parlé avec lui, mais la compétition va nous porter vers le haut et un grand club doit avoir différentes options à chaque fois. On veut se joindre à la course au titre et je suis là (...) Je suis là, j’ai bien fini la saison. Werner n’a pas le même profil que moi, j’espère avoir du temps de jeu'', a ajouté l'attaquant des Blues pour l'émission dominicale. Compétiteur, Giroud devra désormais mettre en pratique cet état d'esprit sur le pré.