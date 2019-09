Chelsea: Giroud encore absent contre Brighton

Absent contre Liverpool (défaite 2-1 à Londres) et contre Grimsby (victoire 7-1 en League Cup), Olivier Giroud manque toujours à l'appel ce samedi. Chelsea reçoit Brighton en Premier League (coup d'envoi à 16 heures) et le champion du monde tricolore est toujours malade. En son absence, Tammy Abraham est encore titulaire en pointe, devant un trio composé de Willian, Pedro Rodriguez et Mason Mount. A noter que N'Golo Kanté (blessé) et Kurt Zouma (malade) sont également indisponibles pour Frank Lampard.

