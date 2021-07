Chelsea : Giroud devrait s'engager avec l'AC Milan

Un troisième championnat pour Giroud ?

Olivier Giroud devrait découvrir la Serie A sous le maillot de l'AC Milan. Le 4 juin dernier, Chelsea avait officialisé la prolongation du contrat de l'avant-centre jusqu'en 2022. Cette levée d'une option de prolongation de contrat pour l'ancien joueur d'Arsenal avait été décidée en avril dernier. Mais voilà, prolongation ne signifie pas toujours stabilité. Ce vendredi,pour un transfert estimé à 2 millions d'euros, en raison de l'année de contrat restante du joueur."C’est imminent. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais elle ne devrait maintenant plus tarder", a expliqué un proche du board italien auprès du Parisien.. Titularisé à 8 reprises en Premier League la saison passée par Thomas Tuchel, Giroud découvrirait donc un troisième championnat neuf ans après avoir quitté la Ligue 1 et Montpellier afin de rejoindre l’Angleterre, sous les maillots d'Arsenal (2012-2018 ) et de Chelsea. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues cette saison et meilleur buteur de son équipe avec 6 réalisations en 8 matchs, Giroud a dû se contenter d'un rôle de remplaçant durant la majeure partie de la saison. Du côté du Milan, si la signature devait se confirmer, il pourrait évoluer aux côtés de Zlatan Ibrahimovic.