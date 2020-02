Chelsea : Giroud annonce ses ambitions

C'est un petit événement. Lundi soir, à l'occasion du choc entre Chelsea et Manchester United (victoire 2-0 du club mancunien), Olivier Giroud a refoulé les terrains. Le champion du monde français a même trouvé le chemin des filets, mais son but a été refusé suite à l'utilisation du VAR pour une (très) légère position de hors-jeu. Malgré ce retour plutôt frustrant et un Mercato qui l'a été tout autant - puisque Giroud, annoncé à l'Inter, a été bloqué par son club - le principal intéressé a annoncé ses ambitions pour la suite de cette saison.

Giroud ambitieux avec Chelsea avant l'Euro

« À partir de mi-décembre, et sur le mois de janvier, j'étais entre deux eaux, a-t-il expliqué sur RMC Sport. J'étais en instance de départ. Dès le 1er février, je me suis remis dedans. Je regarde de l'avant. Je vais tout donner, le meilleur, pour Chelsea et puis pour moi aussi sur le plan personnel. J'ai des objectifs à atteindre. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais maintenant, on se reconcentre. Je suis à 100% déterminé, derrière le club, pour atteindre nos objectifs. Ça fait du bien en tout cas de retrouver la pelouse et ces sensations. »