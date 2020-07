Chelsea : Frank Lampard ne comptait pas sur une exclusion de Manchester City pour aller en Ligue des champions

Lampard sent la pression dans la lutte pour la C1

. Manchester City avait été puni dans le cadre du fair-play financier, mais les hautes instances juridiques ont jugé la sanction disproportionnée. Le dossier concocté par l'administration des Eastlands et qui a été soumis au TAS le mois dernier a probablement aussi pesé dans la balance. Même l'amende infligée au club anglais a été revu à la baisse. Au lieu de 50M€, c'est une "petite" somme de 10M€ que les responsables des Citizens vont devoir débourser.Chelsea est en lutte pour une qualification en Ligue des champions, comme Manchester United et Leicester. Frank Lampard, le coach des Blues, a commenté la décision du TAS, avouant qu'il n'avait jamais espéré voir Manchester City être disqualifié pour faciliter une possible qualification de son équipe. En effet, avec la décision du TAS, la 5place ne sera officiellement pas qualificative pour la compétition.a commenté le technicien anglais devant la presse, ce lundi.