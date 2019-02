Chelsea fait appel de sa sanction 

Sanctionné par la Fifa d’une interdiction de recrutement pour deux fenêtres de transfert, Chelsea a fait appel.

Dans un communiqué, le club londonien "dément catégoriquement les conclusions de la commission de discipline de la Fifa". Les Blues se disent "extrêmement déçus" des décisions de l’instance internationale au sujet de 29 cas litigieux.

L’appel est suspensif et Chelsea pourrait bien voir la sanction ne pas s’appliquer pour le prochain mercato estival.

Chelsea Football Club has today issued the following statement. https://t.co/V4HBdmdcyr