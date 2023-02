Chelsea : Enzo Fernandez évoque son transfert record

Lors du dernier mercato hivernal, Chelsea a fait sauter la banque avec le recrutement d’Enzo Fernandez. Courtisé durant tout le mois de janvier, le club londonien a finalement payé sa clause libératoire fixée à 121 millions d’euros qui le liée à Benfica. Interrogé à ce sujet par le journal The Guardian, le champion du monde argentin n’a pas semblé subir une quelconque pression par le montant de son transfert.

"Cela fait partie du football"

« Ces chiffres n’ont rien à voir avec moi. Cela fait partie du football. Mon travail est d’y aller et de donner le meilleur de moi-même. (…) Quand vous avez autant de jeunes garçons et que nous avons tous eu 20 jours pour apprendre à nous connaître, quand vous parlez du niveau de football ici, c’est difficile de former une équipe. Mais le staff et le manager nous ont donné tous les outils dont nous avons besoin. Il faut juste être patient. (…) Faites-nous confiance. Faites confiance aux joueurs, faites confiance à l’équipe d’encadrement, faites confiance au manager. Parce que nous allons tous dans la même direction. Il s’agit d’une restructuration du club » affirme le nouveau joueur des Blues.