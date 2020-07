Chelsea échappe au piège de Crystal Palace / Premier League (J34)

L’équipe de Frank Lampard a achevé ce mardi sa série de rencontres contre ses voisins londoniens. Après la défaite face à West Ham et le succès contre Watford, les Blues ont affronté et battu Crystal Palace à l’extérieur. Mais, ce ne fut pas sans mal. Bien qu’ayant mené 2-0 assez rapidement dans le match, Willian et ses coéquipiers ont dû rester appliqués et concentrés jusqu’au bout pour faire le plein de points.

L’ouverture du score est survenue dès la 6e minute et fut l’œuvre d’Olivier Giroud. L’international français a fait mouche en convertissant de près un service de Willian. C’était son deuxième but en l’espace de trois jours. Après cette réalisation, ce fut au tour de Christian Pulisic de faire la différence. A la 27e minute, l’Américain profitait à son tour d’une offrande de Willian pour assurer le break. On croyait alors Chelsea à l’abri. C'était sans compter sur la capacité de réaction de leurs opposants du jour. Sept minutes plus tard, Wilfried Zaha a relancé les Eagles et le match a alors changé complètement de physionomie.

Chelsea a tremblé vers la fin

Revigorés par cette réduction du score, les locaux ont commencé à multiplier les offensives. Les débats sont alors devenus très ouverts et plaisants, avec très peu de temps faibles et surtout beaucoup d’intensité. A la 71e minute, Tammy Abraham a bien réussi à inscrire un 3e but pour Chelsea, mais Christian Benteke lui rétorquait dans la foulée.

Jusqu’au bout, Chelsea est donc resté à la merci d’une égalisation adverse. Dans les arrêts de jeu, les Blues ont même cru craquer sur une tête dangereuse de Scott Dann, mais celle-ci a échoué sur le montant. Deux points précieux conservés in-extremis. En gagnant, Chelsea prend provisoirement une avance de 5 points sur Manchester United. Dans l’optique d’une qualification pour la prochaine C1, c’est donc une très belle opération pour la bande à Lampard.