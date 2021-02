Chelsea dompte Tottenham / Premier League (J22)

Ce qui s'apparentait à une saison de maître pour José Mourinho s'effrite à mesure que le temps défile : Tottenham n'avance plus. Trop calculatrice, trop restrictive, pas assez créative, l'équipe du Special One fait du surplace après avoir trusté les places d'honneur. Bien-sûr, Mourinho avait encore bombé le torse devant les micros avant le derby londonien contre le Chelsea de Thomas Tuchel. Le Portugais ne peut pas s'en empêcher. Mais ce sont bien les Blues du technicien allemand qui ont le dernier mot dans un choc assez décevant, totalisant en tout et pour tout 4 petits tirs cadrés...

Tottenham inoffensif, Chelsea réaliste

Ce match, Chelsea l'a bien entamé. Avec un meilleur quadrillage du terrain et un pressing intense, les Blues ont vite trouvé des espaces pour percer le bloc bas de leur adversaire. Timo Werner, si décrié cette saison, a obtenu un penalty après avoir été déséquilibré par Eric Dier. Jorginho est un spécialiste de l'exercice, à l'image d'un Neymar ou d'un Bruno Fernandes. Avec sa technique de tir caractéristique, l'international italien a transformé sa tentative sans trembler pour placer les siens sur les bons rails (0-1, 24e).

Chelsea maîtrisait les débats. Seule ombre au tableau : la blessure de Thiago Silva, sorti à la demi-heure de jeu. Sans son patron défensif, le club londonien a pourtant contrôlé assez aisément les attaques désordonnées des Spurs. Dans la finition, mais aussi et surtout dans la création, cette équipe est orpheline de son leader Harry Kane - Heung-min Son l'illustre à ses dépends. Résultat des courses, Tottenham n'est pas parvenu à mettre à mal l'arrière-garde des Blues, si ce n'est sur quelques situations en fin de match, comme cette tête de Carlos Vinicius sur un centre d'Aurier (88e).

En face, Chelsea aurait pu doubler la mise, par Werner notamment (74e, 90e+1). Qu'importe, la note était réglée. Même si l'on attendait un repas un peu plus copieux. Toujours est-il que Tuchel, qui n'a toujours pas perdu, signe sa deuxième victoire de rang pour propulser son équipe à la 6e place et prendre ses distances avec Tottenham, huitième. Le contrat est rempli.