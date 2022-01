Romelu Lukaku a étalé tout ce qu’il avait sur le cœur cette semaine lors d’une interview accordée à Sky Italia, mais ses confessions semblent avoir eu l’effet contraire de celui espéré. Pour avoir contesté les choix de son coach Thomas Tuchel et aussi dévoilé son attachement envers son ancien club, le Belge s’est attiré les foudres de son employeur et aussi des observateurs extérieurs.

Di Canio juge Lukaku trop arrogant



Ceux qui ont évolué au plus haut niveau sont en effet tous unanimes pour dire que Lukaku a dépassé les bornes. C’est ce que pense notamment Paolo Di Canio, l’ancien avant-centre italien et qui a brillé à la fois en Serie A et en Premier League. « Lukaku ne se rend pas compte ce qu'il a dit, j'ai vu en lui la faiblesse d’un sportif qui abandonne après 6 mois de Premier League, a-t-il déclaré sur Sky Italie. Il est arrivé en PL avec arrogance. Il était l'une des stars de l'Inter l'année dernière, mais ils auraient aussi gagné avec quelqu'un d'autre. La Premier League est dix fois plus difficile que la Serie A. Il n'est qu'un parmi tant d'autres. S'il pensait qu'il allait être le « numéro un », il ne comprenait rien. Il a eu des problèmes, l'équipe a beaucoup mieux joué sans lui. On dirait qu'il essaie de s’enfuir. Avec cette interview, il se tire une balle dans le pied. C’est une catastrophe, il a déçu tout le monde ».



Lukaku n’a pas été très intelligent dans sa communication. Di Canio a insisté dessus, tout en suggérant que le problème chez l’ex-Intériste est plus profond. A ses yeux, le Belge a simplement pris la grosse tête. « A 29 ans, il a remporté un Scudetto en Italie, mais il y a des milliers de joueurs l'ont fait, a poursuivi l’ancien enfant terrible du football italien. A Chelsea, c'est un joueur fonctionnel, il donne une option différente à Tuchel, mais je pense que Chelsea regrette les 100M qu'ils ont payés ».