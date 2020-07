Chelsea : Deschamps est prévenu, Giroud n'a pas encore prévu de s'arrêter

Olivier Giroud ne se voit pas comme le grand perdant de l'Euro 2020, décalé d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. Le buteur de 33 ans se rêve en Miroslav Klose, qui avait mis fin à sa carrière à l'âge de 38 ans. L'ancien Gunner, 33 ans, estime dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi que sa très bonne fin de saison avec Chelsea lui offre de belles perspectives en Bleu :

«Oui, c'est vrai. J'avais fait ce premier pas, qui m'aurait mis dans de bonnes dispositions (si l'Euro avait eu lieu cette année, ndlr). Maintenant, c'est 2021. Je suis en forme. L'Euro, c'est un objectif, même s'il est décalé», a estimé l'ancien joueur de Montpellier. «J'aime bien citer l'histoire de Miroslav Klose, l'ancien international allemand. En 2014, durant sa dernière Coupe du Monde, il avait 36 ans et a arrêté sa carrière à 38», a encore considéré Giroud, qui ne craint visiblement pas la concurrence, que ce soit en équipe de France ou à Chelsea et ce, malgré l'arrivée du buteur allemand Timo Werner.

Chelsea - Giroud, toujours plus haut :

Giroud veut rendre la vie de Lampard difficile

Le Français est certain de disposer de qualités qui lui permettront de triompher de l'ancien joueur de Leipzig : "Je vais être clair, cette arrivée est une motivation supplémentaire et c'était inéluctable que le club recrute un attaquant. Chelsea est un grand club, qui dépense de l'argent pour renforcer l'équipe, et je m'attendais à voir quelqu'un arriver. Après, comme les équipes jouent de manière regroupée contre nous, ce n'est pas mal d'avoir un grand, un point d'appui qui peut faire le lien. Mais je ne suis pas naïf : Werner n'est pas arrivé pour s'installer sur le banc. Mais je vais tout faire pour que Lampard se trouve dans une situation complexe quand il aura à faire son choix."