Roman Abramovich doit vendre son club de Chelsea après avoir fait face à des sanctions en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aucun progrès n'a encore été fait. Il existe cependant un certain nombre de parties intéressées par le club de Stamford Bridge, les champions d'Europe étant conscients de la nécessité immédiate de trouver de nouveaux propriétaires. Deux acheteurs potentiels viennent du monde de la NBA, les propriétaires des Raptors de Toronto et des Celtics de Boston étant tous deux intéressés.

Des propriétaires intéressés

Larry Tanenbaum des Raptors et Stephen Pagliuca des Celtics sont intéressés par une offre conjointe pour acheter Chelsea, comme le rapporte Sky Sports. M. Tanenbaum a également de l'expérience dans d'autres sports que le basket-ball, puisqu'il a joué un rôle dans l'équipe de NHL et la franchise canadienne des Toronto Maple Leafs. Il a également des liens avec le secteur de la construction. Pagliuca, quant à lui, a récemment acquis des parts dans l'équipe de Serie A de l'Atalanta. Ces actions devront être vendues s'il décide d'acheter Chelsea, bien qu'il n'ait achevé son achat du club de Bergame que cette année.