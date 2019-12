Chelsea décroche après une nouvelle défaite à Everton / Premier League (J16)

Sidibé passeur, Zouma fautif

Chelsea peut recruter

A force, Chelsea devra accorder plus d'attention à ce qui se passe derrière lui au classement que derrière. Brouillons depuis un mois, les Blues ont concédé une nouvelle défaite, ce samedi après-midi, sur la pelouse d'Everton (3-1) lors de la 16eme journée de Premier League. Avec ce revers,à six points, si les Skyblues remportent le derby, et voir Wolverhampton, qui se déplace à Brighton dimanche, recoller à trois unités.Dans un match plaisant, les Londoniens ont rapidement flanché : dès la 5eme minute, Richarlison a percuté plein axe avant de servir Sidibé. L'ancien Monégasque a retrouvé le Brésilien, buteur de la tête. Peu tranchants offensivement, les coéquipiers de Cesar Azpilicueta ont subi un deuxième but dès le début du second acte. Dominic Calvert-Lewin a profité de la fébrilité de la défense des Blues etpour faire le break. Un très joli but de Kovacic, quelques instants plus tard, a redonné espoir aux visiteurs.[caption id="attachment_9442822" align="alignnone" width="753"] Zouma a été impliqué sur le but de Calvert-Lewin[/caption]En fin de match, Calvert-Lewin s'est offert un doublé, à la suite d'une mauvaise relance de Kepa, scellant ainsi la victoire des locaux. Après le départ de Marco Silva, les Toffees ont mis fin à une série de trois défaites, dont une dans le derby face à Liverpool en milieu de semaine.. Cette mauvaise passe pourrait encourager le board londonien à investir massivement cet hiver, puisqu'il en est désormais autorisé, après la décision du TAS.Toute l'actualité du foot anglais