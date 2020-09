Chelsea contraint au nul avec une bourde de Thiago Silva / Premier League (J3)

Après un mercato gargantuesque avec plus de 220 millions d'euros dépensés, Chelsea croyait enfin avoir comblé ses failles. Notamment depuis l'arrivée du portier rennais Edouard Mendy, censé mettre fin aux bourdes de Kepa dans les cages. Et pour une fois, ce n'est pas le portier basque (non titularisé) qui est à blâmer pour une erreur débouchant sur un but adverse, mais bien Thiago Silva. L'ancien portier du PSG, louangé pour sa force mentale en conférence de presse par Frank Lampard avant cette rencontre, avait même hérité du brassard de capitaine au coup de sifflet initial. Et on ne peut pas dire qu'il ait montré l'exemple. L'international brésilien ratait son contrôle sur un service signé Kovacic qui avait pourtant l'air facilement négociable. Callum Robinson en a profité pour filer au but et tromper Caballero pour la deuxième fois (25e). Car oui, West Brom menait déjà au score dès la 4e minute, déjà par Robinson suite à une perte de balle d'Alonso. Peu avant la demi-heure de jeu et suite à un corner, Bartley marquait du droit à bout portant après avoir exploité une remise de la tête de Furlong pour porter ainsi le score à 3-0 avant la pause.

Associé en défense centrale à Andreas Christensen, Thiago Silva n'a guère rassuré les nombreux sceptiques alors que pourtant, Chelsea avait disposé de la possession lors du premier acte. Mais les contres des Baggies s'étaient avérés trop tranchants pour les Blues, qui allaient néanmoins réduire la marque par Mason Mount d'une frappe soudaine et croisée du droit (55e). Un sursaut qui était loin de gommer toutes les errances collectives et individuelles entrevues jusqu'alors. Mais la révolte était néanmoins lancée. Hudson-Odoi allait d'ailleurs, d'une frappe décroisée consécutive à un une-deux avec Kai Havertz, porter le score à 2-3 à 20 minutes du terme. Mais la défense des Blues était toujours aussi pusillanime et 5 minutes plus tard, une tentative d'un Sawyers pas inquiété achevait sa course au ras du montant de Caballero. Le sauveur des Blues se nommait Tammy Abraham. L'attaquant était à l'affût suite à une frappe de Mount repoussée par Johnstone pour marquer dans le but vide en toute fin de rencontre. 3-3, score final. Réveil trop tardif pour Chelsea, qui arrive tout de même à arracher le point du nul. Thiago Silva, son nouveau capitaine, devra cependant faire beaucoup mieux à l'avenir pour mériter son statut.