Chelsea : Christian Pulisic, le tube de l'été anglais

Avant les arrivées d'Hakim Ziyech ou Timo Werner, un joueur offensif de Chelsea s'est rappelé à Frank Lampard : Christian Pulisic. L'Américain, recruté l'an passé pour succéder à Eden Hazard confirme depuis plusieurs semaines qu'il est capable d'assumer ce rôle. Pour sa première année en Angleterre, l'ancien espoir du Borussia Dortmund a déjà fait mieux qu'en Bundesliga. En Premier League, il a désormais été impliqué sur 13 buts avec notamment huit réalisations. C'est déjà mieux qu'en 2016-2017, sa saison référence, quand il était impliqué sur 11 buts avec six matchs de plus.





Pour réussir cette saison historique dans sa carrière, le joueur de 21 ans a profité du confinement pour se soigner et progresser. Touché aux adducteurs, il avait passé trois mois sur la touche avant la suspension du championnat. Depuis, il semble dans la meilleure forme de sa vie. Le travail réalisé chez lui aux Etats-Unis pendant l'interruption de la saison semble porter ses fruits. Physiquement, il semble mieux armé pour répondre aux attentes de la Premier League. Dans une interview accordée à Yahoo Sports, il a évoqué l'état d'esprit qui l'a animé pendant les cinq mois passés loin des terrains. « Je voulais être sur la pelouse dès la reprise. Je voulais être plus en forme que n'importe quel autre joueur. »

Une confiance retrouvée permet à Christian Pulisic de briller



Un objectif qu'il a parfaitement rempli. Depuis un mois, il est un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. En sept matchs, il a marqué trois fois et a été décisif sur trois autres buts. En moyenne, il est impliqué sur un but des Blues toutes les 90 minutes passées sur la pelouse depuis le restart. Un apport qui a permis à Olivier Giroud & co de monter sur le podium de la Premier League malgré la baisse de régime de Tammy Abraham. Pour enchaîner aussi bien au plus haut niveau, Pulisic a parlé une confiance retrouvée. « Pour mon premier match, j'ai marqué. Cela m'a permis de reprendre confiance. La confiance est très importante pour moi. Cela aide beaucoup quand votre entourage croit en vous. En ce moment, je sens ce soutien de mon coach, de mes coéquipiers, ... C'est pour ça que je suis autant en forme actuellement. »





Frank Lampard a d'ailleurs évoqué la forme de son joueur après la victoire sur Watford, il y a une dizaine de jours. L'entraîneur de Chelsea semble apprécier les qualités de son joueur. « Pulisic prouve qu'il est naturellement capable de faire la différence avec le ballon. Maintenant, il va devoir être plus décisif devant le but mais depuis la reprise, il l'a déjà prouvé. C'est un bon joueur. Un très bon joueur. » Brillant en Premier League, Christian Pulisic est désormais attendu en FA Cup. Ce dimanche face à Manchester United, il a la possibilité d'emmener son équipe en finale et pourquoi pas lui faire gagner un titre avant les grandes manœuvres de l'été.