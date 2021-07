Ancien coach de Chelsea notamment, le technicien italien Maurizio Sarri a pris les rênes de la Lazio Rome (en remplacement de Simone Inzaghi, qui a signé à l'Inter Milan). Sondé sur Olivier Giroud, l'homme à la cigarette n'a pas tari d'éloges sur le Français, louangeant notamment son grand professionnalisme et estimant qu'on peut toujours compter sur l'international tricolore.

"Un grand professionnel"

"C'est un grand professionnel, un de ces joueurs qui sont toujours là en cas de besoin, glisse-t-il. Avant la finale de la Ligue Europa, Zola (son adjoint chez les Blues, ndlr) m'a demandé quelles étaient mes intentions et j'ai répondu: ‘Giroud et Pedro vont jouer, c’est sûr – ils n’ont jamais raté les matchs importants – tu choisis les neuf autres joueurs’", a confié Sarri à SportItalia. Sous son égide à Chelsea, Giroud avait terminé meilleur buteur de la Ligue Europa avec 11 réalisations et le club londonien s'était offert le trophée en battant Arsenal (4-1) en finale.