Chelsea, c'est encore un peu juste

De la troisième à la douzième journée de Premier League, Chelsea n'a pas perdu, enchaînant même trois succès de la septième à la neuvième journée (3-0 à Burnley le 31 octobre, 4-1 contre Sheffield le 7 novembre, 2-0 à Newcastle le 21 novembre). Mais le mois de décembre, avec trois défaites en quatre matchs, a peut-être déjà sonné le glas des ambitions des Blues, si celles-ci pouvaient éventuellement se porter sur un titre de champion... Ce sont les hommes de Frank Lampard qui ont relancé Arsenal la semaine dernière (3-1), ce qui est presque une honte par les temps qui courent.

[🎞️RESUME] 🇬🇧🏆 #CarabaoCup

👊💥 Chelsea sans pitié pour Barnsley : 6-0 😱

👉 Premier match avec les Blues pour Thiago Silva 👍

👉 Un triplé pour Kai Havertz 💥💥💥

👉 Giroud buteur 💥https://t.co/AgzSMCaGvh

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 23, 2020





Là où les arrivées coûteuses des deux grands espoirs allemands, Timo Werner et Kai Havertz, avaient suscité une sérieuse vague de relance, c'est notamment le premier nommé qui marque le pas depuis quelques semaines. A tel point qu'Olivier Giroud a pu ressusciter une énième fois dans la hiérarchie des attaquants... La mauvaise passe de Chelsea coïncide aussi avec la blessure de Hakim Ziyech, déjà indisponible en début de saison mais qui était présent lors des trois victoires de suite. Vous avez dit hasard ? Si N'Golo Kanté continue d'écumer au milieu et que Thiago Silva a apporté une touche d'expérience indispensable en défense, encadrant même l'ensemble de ce jeune effectif, il faut encore du temps pour que la mayonnaise prenne définitivement.



"Notre première période a été léthargique, regrettait encore Lampard en conférence de presse, après la défaite à Arsenal. Peu importe s'ils sont en difficulté, on ne peut pas avoir cette mentalité. Je suis inquiet. Je ne sais pas si on est complaisants, mais si on joue lentement, c'est sûr qu'on a du mal à obtenir des résultats... L'importance de ce match était claire, on devait l'attaquer de la bonne manière et on ne l'a pas fait." Le nul face à Aston Villa (1-1), deux jours plus tard, n'est pas fait pour rassurer le coach des Londoniens. Pas plus que le tirage de Ligue des Champions, sans aucun doute le plus compliqué pour un premier de groupe, à savoir l'Atlético Madrid.

2 - Hakim Ziyech 🇲🇦 est le 1er joueur marquant lors de chacune de ses 2 premières titularisations toutes compétitions confondues avec Chelsea depuis Diego Costa en août 2014. ForteImpression. pic.twitter.com/idgqiI1qSt

— OptaJean (@OptaJean) October 31, 2020