Chelsea : César Azpilicueta est sorti de l'hôpital

Le week-end dernier, Chelsea recevait Southampton pour le compte de la 24e journée de Premier League et les Blues de Graham Potter ont concédé une nouvelle défaite (0-1). Tandis que le club londonien vit une saison plus que galère, avec des résultats délicats et notamment une défaite la semaine dernière en 8e de finale aller sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-0), le match de samedi a encore été difficile et Chelsea continue de couler. En plus de la défaite, les Blues ont également perdu leur défenseur et capitaine César Azpilicueta. Le défenseur espagnol a été touché à la tête après avoir reçu le pied de l'attaquant des Saints Sékou Mara. L'ancien Bordelais avait manqué la balle, tapant finalement le joueur de la Roja.

Azpilicueta est sorti de l'hôpital

Sorti sur civière et sous les applaudissement de Stamford Bridge, Azpilicueta a finalement donné de ses nouvelles hier, assurant qu'il se portait bien après ce coup de samedi. Il est finalement sorti de l'hôpital aujourd'hui et s'est rendu au centre d'entraînement des Blues, où il a pu discuter avec Graham Potter, son entraîneur. Le défenseur espagnol pourrait rapidement faire son retour sur les terrains, lui qui avait tenu à rassurer alors que son état de santé préoccupait encore Chelsea samedi soir après le match. Malgré la violence du choc, l'ancien défenseur de l'OM a su rapidement se remettre et c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea.