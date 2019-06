Chelsea: Cech nommé "conseiller technique et performance"

Retour au bercail pour Petr Cech. Après un passage à Arsenal durant quatre ans, le gardien de but tchèque, fraîchement retiré des terrains de football, vient de signer à Chelsea. Il devient "conseiller technique et performance" du club londonien.

Portier des Blues durant 11 années (2004-2015), l'ancien du Stade Rennais s'est dit "privilégié d'avoir l'opportunité de revenir à Chelsea pour aider à la création du meilleur environnement possible pour améliorer les performances et poursuivre ce qui a été fait depuis plus de 15 ans."

'I had so much success with Chelsea as a player, and hopefully I’ll have the same success in a different role'@PetrCech pic.twitter.com/C7W0uw1wns