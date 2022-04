Jim Ratcliffe a donc perdu son pari. Si l’on en croit plusieurs médias britanniques (Reuters, The Telegraph ou Sky Sports), l’énorme proposition formulée par le patron d’Ineos (OGC Nice ou l’équipe cycliste du même nom) n’a pas suffi à convaincre dans la course au rachat de Chelsea.



Selon la tendance affirmée vendredi soir, l'Américain Todd Boehly, 48 ans, va devenir le prochain propriétaire du club de Premier League et succéder au Russe Roman Abramovitch. Le président d'Eldridge Industries et co-propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers (à hauteur de 20%) est entré en négociations exclusives pour s’accaparer les Blues.



Boehly aurait raflé la mise en mettant 3,5 milliards de livres sur la table, indique The Telegraph, soit un peu plus de 4,1 milliards d’euros. Jim Ratcliffe avait émis vendredi une offre de 5 Mrd environ.