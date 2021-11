Chelsea : Blessure grave pour Ben Chilwell ?

L'arrière gauche anglais de Chelsea Ben Chilwell attend actuellement les résultats d'un scanner qui révélera l'étendue des dégâts au sein de son genou. Le joueur de 24 ans, qui a réussi à quitter le terrain en marchant avec précaution, après s'être blessé contre la Juventus en C1, a ressenti moins de douleur par la suite. Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, espère que cela signifie une bonne nouvelle.

Si ce n'est pas le cas, ce sera un coup de massue pour le club londonien, Chilwell ayant réalisé des performances impressionnantes ces dernières semaines. Pour rappel, Ben Chilwell avait regagné sa place à Chelsea au détriment de Marcos Alonso et avait contribué non seulement à l'excellent bilan défensif de son équipe mais aussi à l'autre extrémité, côté offensif, avec trois buts et une passe décisive en seulement six sorties avec les Blues.