Chelsea : Batshuayi prêté à Crystal Palace

Batshuayi ne veut pas perdre de temps



"Je me sens comme à la maison maintenant, donc c'est bien. Mais je dois faire une bonne saison ici, travailler beaucoup avec mes coéquipiers et je veux faire de mon mieux. ici. Ce n’est pas ma première fois ici. Je connais les coéquipiers, je sais comment le club fonctionne ici. Pour moi, c’est la meilleure décision. Je suis heureux, l'entraîneur est heureux, mes coéquipiers sont heureux. Mettons-nous au travail", a expliqué le nouveau numéro 23 de Palace.











Chelsea s'est renforcé de fort belle manière jusqu'ici lors du mercato estival. Les blues ont dépensé plus de 220 millions d'euros pour Ziyech, Werner, Havertz et Chilwell, sans oublier les arrivées libres de Thiago Silva et Malang Sarr et, de fait, Frank Lampard doit maintenant procéder à un dégraissage dans son effectif, très riche sur le plan quantitatif.Michy Batshuayi, l'attaquant des Blues (26 ans), a donc trouvé, comme c'était attendu, une porte de sortie. Club qu'il avait connu durant les six derniers mois de l'exercice 2018-2019. Et l'ancien élément de l'OM a très vite envie de faire bouger les choses avec sa nouvelle équipe, comme il l'a déclaré sur le site officiel du club.