Avec le nouveau propriétaire Todd Boehly dans les tribunes, Chelsea a gaspillé une avance de 2-0 pour faire match nul face aux Wolves, ce samedi. Conor Coady ayant inscrit le but de l'égalisation à la 97e minute. Cesar Azpilicueta a exprimé sa déception après la rencontre : "Très décevant parce que nous menions 2-0, donc perdre deux points de cette façon est très décevant. Bien sûr, le goût est mauvais. Nous encaissons trop de buts depuis quelques matches, ce qui nous met dans une position difficile dans la course à la Ligue des Champions. Les autres équipes gagnent et nous n'obtenons pas autant de points que nous le devrions. Nous devons nous ressaisir et faire un bon travail ces dernières semaines. C'est entre nos mains et nous avons une finale de FA Cup à jouer."

"La pression est toujours là"

"La pression est toujours là. Il faut l'accepter. Chaque point est important. Maintenant, nous devons mieux commencer. Nous avions l'habitude d'être une équipe solide, maintenant nous encaissons beaucoup de buts. Cela nous a mis dans une position difficile", a regretté le défenseur en conférence de presse d'après-match.