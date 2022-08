Très longtemps, César Azpilicueta a pensé devenir un joueur du FC Barcelone. Alors que son contrat à Chelsea arrivait à son terme en juin dernier, le défenseur passé par l'Olympique de Marseille se voyait alors retourner en Liga pour renforcer les rangs blaugrana. Mais au fil des semaines et des mois, le latéral espagnol a peu à peu changé d'avis et il a finalement accepté la prolongation de deux ans que lui proposaient les Blues. Il a expliqué pourquoi.



Dans un entretien accordé à l'Evening Standard, l'homme de 32 ans a livré les détails de cette réflexion. "C'est vrai, il y a eu des discussions (avec Barcelone)." S'il a changé d'avis, c'est parce que Chelsea a su trouver les mots, mais peut-être aussi à cause de la lenteur du Barça à avancer sur son dossier. "Après la Coupe du monde des clubs où je suis devenu le seul joueur (de Chelsea) à avoir remporter tous les trophées, j'ai senti qu'il était temps de retourner en Espagne. Mais ensuite il s'est passé des choses au club et je voulais rester engagé."

"J'ai été agent libre"



Azpilicueta a longuement discuté avec les représentants de Chelsea sans que les négociations aboutissent immédiatement. "J'ai été agent libre pendant un moment et qui sait ce qui aurait pu se passer alors." C'est donc à Londres que le latéral va poursuivre sa carrière, lui qui a signé jusqu'en juin 2024.