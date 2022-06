Le défenseur de Chelsea était en fin de contrat cet été, mais disposait d'une clause permettant au club de prolonger unilatéralement son contrat d'un an s'il atteignait 30 matchs - ce qui a dûment eu lieu. Cela n'a pas mis fin aux spéculations sur l'avenir d'Azpilicueta. Sport affirme que le Navarrais est l'une des cibles privilégiées de Xavi Hernandez pour l'été, mais que les départs libres de Christensen et d'Antonio Rüdiger ont rendu l'affaire Azpilicueta plus délicate. Chelsea sera réticent à l'idée de se séparer de son capitaine et, le FC Barcelone étant à court d'argent, il devra négocier âprement pour conclure un accord.

Tuchel veut convaincre Azpilicueta

D'un autre côté, Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, pense qu'il doit persuader Azpilicueta de vouloir rester plutôt que de le forcer. Selon The Telegraph, Tuchel se donne du mal pour faire changer d'avis à Azpilicueta, qui s'était décidé pour Barcelone. Après la fin des matchs de la Ligue des nations, Chelsea s'entretiendra avec l'Espagnol pour de nouvelles discussions. Du point de vue du FC Barcelone, il serait une solution à ses problèmes au poste d'arrière droit et une aide précieuse pour combler son manque de leadership.