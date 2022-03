Marcos Alonso est passé par les rangs des équipes de jeunes du Real Madrid, après avoir rejoint le club à l'âge de neuf ans, avec une seule apparition en première division pour les Merengue. Ses opportunités en équipe première étant limitées à Madrid, il a rejoint le Bolton Wanderers, club de Premier League, avant de passer à la Fiorentina et à Sunderland. Après avoir rejoint les Blues en 2016, l'international espagnol s'est imposé comme un joueur clé dans l'ouest de Londres, avec 200 apparitions toutes compétitions confondues en près de sept saisons.

Un retour en Liga dans le futur

Cependant, le joueur de 31 ans n'a pas exclu un retour en Espagne dans les dernières années de sa carrière, son contrat à Stamford Bridge expirant en juin 2023. "J'adorerais jouer en Liga, toute ma vie j'ai voulu jouer en Espagne, mais les circonstances ont été différentes et tout n'a pas dépendu de moi, selon une interview exclusive accordée à AS. Pour le moment, je suis concentré sur cette saison et ce adviendra que pourra ensuite."