Chelsea : Abramovich va récompenser Tuchel

Lorsqu'il avait rejoint Chelsea au mois de janvier dernier, Thomas Tuchel avait été prévenu. Son contrat initial de dix-huit mois ne serait renouvelé qu'en cas de bons résultats en championnat, mais aussi d'une qualification pour la Ligue des champions. L'objectif est en passe d'être atteint et l'entraîneur allemand va se voir proposer une prolongation estimée à deux ans.

D'après le Dailymail, Roman Abramovich serait même prêt à y ajouter une année supplémentaire en option. Le propriétaire des Blues ne peut que se satisfaire du recrutement d'un Thomas Tuchel qui a jusque-là emmené Chelsea en finale de la FA Cup (qui se jouera le 15 mai face à Leicester), et bien sûr en finale de la Ligue des champions (le 29 mais contre Manchester City).

Salaire rehaussé

L'ancien tacticien du Paris Saint-Germain a également fait du très bon travail du côté de la Premier League puisqu'à trois journées de la fin, Chelsea est quatrième et donc qualifié provisoirement pour la prochaine Ligue des champions, avec six unités d'avance sur West Ham, son premier poursuivant. D'après le média anglais, Thomas Tuchel devrait par ailleurs obtenir une réévaluation de salaire. Il touche actuellement plus de 8 M€ annuels.