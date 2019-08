Chelsea: Abraham visé par des propos racistes 

Après son tir au but manqué lors de la Supercoupe d'Europe, Tammy Abraham a été l'objet de commentaires racistes, notamment sur Twitter.

Son échec face à Adrian a permis à Liverpool de remporter le trophée au détriment de Chelsea (2-2, 5 t.a.b à 4). Sur les réseaux sociaux, de nombreux "supporters" se sont empressés de critiquer le joueur, et notamment sa couleur de peau. Des messages indignes qui ont poussé le porte-parole des Blues à répondre au micro de Sky Sports.

"Nous sommes dégoûtés par les messages odieux que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Chelsea considère inacceptables toutes les formes de discrimination. Elles n'ont pas leur place dans ce club et s'il y a des preuves évidentes que des détenteurs de billets ou abonnés sont impliqués, nous prendrons les mesures les plus sévères possibles contre eux", a-t-il expliqué. Une malheureuse habitude pour certains fans du club londonien. La saison dernière, 6 supporters ont été interdits de stade après des propos racistes à l'encontre de Raheem Sterling.

Keep your head held high @tammyabraham we’ve all had them saved, that’s football ‍♂️ We should be celebrating young English talent not this... https://t.co/Vk0bbC02wr