Championship: Le Leeds de Bielsa déjà leader

Victorieux ce dimanche sur la pelouse de Bristol (1-3), le club de Leeds United entraîné par Marcelo Bielsa a pris les rênes du Championship anglais, l'équivalent de la Ligue 2 outre-Manche, dès la première journée. Ce fauteuil de leader est toutefois partagé avec Sheffield Wednesday, vainqueur sur le score de 1-3 également chez Reading.

La dernière rencontre de cette première journée de Championship est programmée ce lundi 5 août avec un duel opposant Huddersfield à Derby County.

FULL TIME: Goals from Pablo Hernandez, Patrick Bamford and Jack Harrison secures a 3-1 win over Bristol City on the opening day of the season