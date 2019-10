Cet ex-international gallois qui escroquait ses coéquipiers

Passé dans sa carrière par Wigan, Sheffield United, Swansea, Portsmouth ou Birmingham, David Cotterill n’est pas un joueur anonyme, lui qui a revêtu la tunique galloise à 24 reprises et a notamment joué l’Euro 2016 au côté de ses illustres compatriotes Gareth Bale et Aaron Ramsey.

L’ancien milieu de terrain de 31 ans, qui a raccroché les crampons voilà un an et demi, n’en est pas moins poursuivi aujourd’hui pour escroquerie. Selon le Daily Mail, l’intéressé doit répondre devant la justice d’une plainte déposée par sept de ses anciens coéquipiers. Sept joueurs qu’il aurait arnaqués pour un préjudice global de 480 000 euros, dont une victime escroquée à elle seule de quelque 137 000 euros.

Investissements immobiliers fantômes et emprunts prétendument à court terme… David Cotterill se défend désormais d’avoir voulu nuire à ses anciens partenaires, invoquant une dépression et une dépendance à l’alcool pour expliquer ses absences quand les plaignants décrivent un homme agressif et menaçant.

EXCLUSIVE: Ex-Wales star David Cotterill 'cheated team-mates out of £400,000' and faces legal action after 'convincing them to invest in property schemes' while living a glamorous lifestyle including glitzy wedding and lavish holidays https://t.co/VR6v9aJmDV pic.twitter.com/cEhs0LtPwI