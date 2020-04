Sidney Govou l'a mauvaise. L'ancien joueur de l'OL, passé par la suite par le Panathinaikos et Evian, est revenu sur un épisode particulier de sa carrière survenu à l'été 2006, juste après le Mondial de Berlin en Allemagne lors duquel la France s'était inclinée en finale contre l'Italie.

Govou frustré par Houiller

Alors que le sujet du doublé de Govou face à l'Italie en septembre 2006 (victoire 3 buts à 1), deux mois après la finale de Coupe du monde était évoqué, le joueur a indiqué lors d'un live Instagram pour So Foot, qu'il avait été proche de s'engager en faveur des Reds de Liverpool. : « Tous les détails étaient réglés, les différentes parties étaient d’accord. Et finalement, ça ne s’est pas fait, je n’ai pas eu le droit d’y aller. Pourquoi ? Car des gens ne voulaient pas. Qui ? Gérard Houllier. C’est pour cela qu’il y a cette inimitié entre nous. Je n’ai pas compris pourquoi il s’y est opposé, tout ça pour ne pas me faire jouer ensuite et même m’envoyer en réserve... »