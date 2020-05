Ces joueurs qui s’affichent aux couleurs du PSG

Le plus célèbre d’entre eux étant LeBron James, la star des Lakers, photographié avec le maillot domicile en octobre 2018 avant un match face aux Spurs. On savait déjà que le maillot du PSG faisait fureur de l’autre côté de l’Atlantique. Au-delà des ventes, conséquentes, auprès du grand public, aux Etats-Unis comme ailleurs, on ne compte ainsi plus les joueurs NBA (Draymond Green, Ben Simmons, Jimmy Butler) ou NFL (Earl Thomas, Odell Beckham Jr.) à avoir porté en public des équipements du club parisien ces dernières années.



Mais les footballeurs européens ne sont pas en reste, comme on a pu l'observer ces derniers jours. Capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish a ainsi effectué son retour à l'entraînement vêtu d'un maillot d'entraînement du club parisien. "Jack ressemble à un SDF", a-t-il écrit en légende de cette photo postée sur Instagram. Une référence à sa coupe de cheveux post-confinement, et à sa barbe tout autant fournie, plutôt qu'à son accoutrement. Mais ce geste n'est probablement pas à interpréter comme un appel du pied aux champions de France, même si Grealish, qui a surtout fait parler de lui durant cette crise sanitaire en causant un accident de voiture , est un joueur convoité, notamment par Manchester United.



Concernant John Guidetti, l’éventuel appel du pied est plus improbable. Car l’attaquant suédois, prêté en deuxième division allemande, à Hanovre, par Alaves semble encore moins à même d’intéresser le PSG. Celui qui est surtout connu pour son but décisif face aux Bleuets en barrages d’accession à l’Euro 2015 Espoirs, et pour avoir chambré les Tricolores en reproduisant le geste de Layvin Kurzawa, qui avait célébré la victoire 2-0 de l’aller en posant la main sur le front. Sur Instagram également, il a publié un cliché de lui avec le survêtement Air Jordan du PSG. Une ligne qui rencontre un franc succès et a boosté les ventes de maillots du club parisien, qui en aurait vendu plus d’1,5 millions en 2019, soit le huitième meilleur total d’un club européen.