Ces joueurs qui peuvent changer d'air dès janvier

Dans une semaine, Lionel Messi sera autorisé à négocier avec n'importe quel club. En fin de contrat avec Barcelone en juin, l'Argentin pourra être contacté par ses prétendants dès le 1er janvier. Il pourra même s'engager sans préavis avec son futur club. Cette possibilité met la pression sur des dirigeants catalans qui n'ont jamais été aussi proches de perdre leur capitaine. Dans quelques jours, la Pulga va avoir son destin entre les mains. Quand il jouera potentiellement ses derniers matchs au Camp Nou, sa tête, son cœur et sa signature pourraient déjà être ailleurs. Et c'est toute la planète football qui retient son souffle.

Florian Thauvin et Memphis Depay sur le départ ?

Mais le sextuple Ballon d'Or n'est pas le seul joueur de renom susceptible de changer d'écurie dans les semaines à venir. De grands noms du football mondial arrivent en fin de contrat en juin et pourraient s'engager librement pour un nouveau club dès les jours à venir. A Paris qui a déjà perdu Thomas Meunier dans un contexte similaire l'an passé, le latéral belge avait signé à Dortmund dès l'hiver, c'est Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler qui pourraient se retrouver sur le marché très prochainement. Dans les autres clubs français, Memphis Depay à Lyon, les Marseillais Florian Thauvin et Jordan Amavi ou le toujours très suivi Kenny Lala sont dans cette situation. Aux quatre coins du pays, les négociations pour une prolongation risquent de se tendre et les départs pourraient être actés plus tôt que prévus.

Un deuxième Ballon d'Or sur le marché ?

A l'étranger, d'autres grands noms arrivent à la fin de leur contrat actuel : Diego Costa à l'Atlético Madrid, Jérôme Boateng et David Alaba au Bayern Munich, Sergio Agüero à Manchester City ou Georginio Wijnaldum à Liverpool. L'AC Milan pourrait aussi perdre gros avec les potentiels départs de Gianluigi Donnarumma et Hakan Calhanoglu. Edinson Cavani pourrait se retrouver une nouvelle fois sur le marché. Malgré des négociations en cours, un autre Ballon d'Or pourrait être libre : Luka Modric. Tout comme Lucas Vazquez, sa prolongation n'a pas encore été officialisée par le Real Madrid. Cette situation annonce de grandes manœuvres. Que Lionel Messi ou un autre trouve un accord avec son prochain club dans les jours à venir ou pas, le mercato est bel et bien lancé à tous les niveaux.