Celtic Glasgow : Henry est prêt à entraîner le club

"Je veux revenir au jeu aussi vite que possible"

Thierry Henry n'est pas disposé à se tourner sagement les pouces. Depuis le 25 février dernier et son départ de Montréal pour des motifs personnels , l'entraîneur est libre de s'engager dans le club de son choix. "En raison de la pandémie mondiale, je n'ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal", disait-il à l'époque, au moment d'expliquer son départ du club, deux ans après son arrivée.Pourrait-il reprendre du service sur le banc du Cletic Glasgow ? Cette hypothèse n'est pas à écarter, du moins dans son esprit. Le légendaire club écossais n'est plus dirigé par Neil Lennon, qui a démissionné le 24 février, usé par la pression. Depuis, le Celtic a vu les Glasgow Rangers de Steven Gerrard remporter le titre, brisant la série des neuf titres consécutifs desSoulignant le travail "énorme" effectué par Steven Gerrard avec les Rangers, Henry a reconnu ne pas être dans la position de refuser un avenir avec le Celtic. "En toute humilité, tout ce qui va se passer, je ne dis pas que cela devrait venir à moi mais quoi qu’il en soit, je vais essayer de l’évaluer.. Je ne sais pas ce qui va m'arriver mais je veux être entraîneur à coup sûr. Je veux revenir au jeu aussi vite que possible. J'essaie d'apprendre. Ce que j'ai fait en tant que joueur n'a plus d'importance."