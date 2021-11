Lors des récents matches de Premier League, Championship, League One, League Two et Women's Super League, les week-ends du 30 octobre 2021/5 novembre 2021, la majorité des joueurs et des officiels de match sont entrés sur le terrain avec des maillots spéciaux brodés d'un coquelicot. Ces maillots portés et signés par les joueuses sont actuellement mis aux enchères tout au long du mois de novembre via Matchwornshirts.com, les fonds récoltés étant reversés à la Royal British Legion, l'association caritative marquant son centenaire cette année.

Un maillot de Ronaldo pour la bonne cause



Alors qu'il ne reste plus que trois jours aux fans pour enchérir sur les maillots, le maillot porté par Cristiano Ronaldo lors de la victoire de United sur Tottenham (0-3) s'avère être le plus populaire, avec une enchère de 42 000 euros (d'un enchérisseur chinois). L'autre maillot de CR7, que le Portugais a porté lors du derby de Manchester une semaine plus tard, a fait l'objet d'offres dépassant les 17 000 euros, la dernière offre provenant des États-Unis.

Ligue des Champions - De Gea en sauveur, CR7 en punisseur